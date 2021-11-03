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Первый в сезоне гол Капризова принёс победу «Миннесоте» в овертайме матча с «Оттавой»

Чемпионат.com
56 минут назад

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Капризов прервал свою безголевую серию
Фото: ReutersReuters

В составе победителей забивали Маркус Фолиньо (дубль), Кален Эддисон, Нико Штурм и Кирилл Капризов. Россиянин, отличившись в овертайме, забросил первую шайбу в сезоне. За гостей отличились Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

Хоккей,Крис Тирни,Маркус Фолиньо,Кирилл Капризов,
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