Капризов прервал свою безголевую серию

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

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В составе победителей забивали Маркус Фолиньо (дубль), Кален Эддисон, Нико Штурм и Кирилл Капризов. Россиянин, отличившись в овертайме, забросил первую шайбу в сезоне. За гостей отличились Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.