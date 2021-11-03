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Капризов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" и сборной России Кирилл Капризов забросил первую шайбу в сезоне-2021/22. 24-летний нападающий принес победу своему клубу в матче регулярного чемпионата против "Оттавы Сенаторз".

Капризов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Фото: Harrison Barden/USA TODAY SportsHarrison Barden/USA TODAY Sports

Встреча прошла в Сент-Поле на арене "Эксел Энерджи Центр" в присутствии 15 276 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4. В прошедшей игре Капризов провел на льду 19 минут 57 секунд, нанес шесть бросков в створ ворот, забросил шайбу и отдал результативную передачу, а также завершил встречу с показателем полезности "+1".

Напомним, что в текущем розыгрыше НХЛ россиянин провел девять матчей и набрал восемь очков. Ранее нападающий СКА Александр Волков рассказал, почему он решил из НХЛ вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Хоккей,Кирилл Капризов,Александр Волков,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,
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