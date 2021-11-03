Капризов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" и сборной России Кирилл Капризов забросил первую шайбу в сезоне-2021/22. 24-летний нападающий принес победу своему клубу в матче регулярного чемпионата против "Оттавы Сенаторз".
Встреча прошла в Сент-Поле на арене "Эксел Энерджи Центр" в присутствии 15 276 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4. В прошедшей игре Капризов провел на льду 19 минут 57 секунд, нанес шесть бросков в створ ворот, забросил шайбу и отдал результативную передачу, а также завершил встречу с показателем полезности "+1".
Напомним, что в текущем розыгрыше НХЛ россиянин провел девять матчей и набрал восемь очков. Ранее нападающий СКА Александр Волков рассказал, почему он решил из НХЛ вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).