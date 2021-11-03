Капризов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Встреча прошла в Сент-Поле на арене "Эксел Энерджи Центр" в присутствии 15 276 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4. В прошедшей игре Капризов провел на льду 19 минут 57 секунд, нанес шесть бросков в створ ворот, забросил шайбу и отдал результативную передачу, а также завершил встречу с показателем полезности "+1".