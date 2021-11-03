Панарин забросил шайбу «лазерным» броском в матче НХЛ

Россиянин отличился голом на 14-й минуте второго периода. В команде посчитали, что Панарин «исполнил лазерный по точности бросок от синей линии». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ванкувера» в овертайме.

«Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав 14 очков в 10 матчах. «Ванкувер» располагается на девятом месте, имея в активе девять очков по итогам 10 встреч.