Панарин забросил шайбу «лазерным» броском в матче НХЛ

Россиянин отличился голом на 14-й минуте второго периода. В команде посчитали, что Панарин «исполнил лазерный по точности бросок от синей линии». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ванкувера» в овертайме.
«Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав 14 очков в 10 матчах. «Ванкувер» располагается на девятом месте, имея в активе девять очков по итогам 10 встреч.
Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Форвард — самый высокооплачиваемый россиянин в лиге. В июле 2019-го он подписал с «Нью-Йорк Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.