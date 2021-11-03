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Панарин забросил шайбу «лазерным» броском в матче НХЛ

Lenta.ru
28 минут назад
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Видео доступно в Twitter команды.
Панарин забросил шайбу «лазерным» броском в матче НХЛ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянин отличился голом на 14-й минуте второго периода. В команде посчитали, что Панарин «исполнил лазерный по точности бросок от синей линии». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ванкувера» в овертайме.

«Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав 14 очков в 10 матчах. «Ванкувер» располагается на девятом месте, имея в активе девять очков по итогам 10 встреч.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Форвард — самый высокооплачиваемый россиянин в лиге. В июле 2019-го он подписал с «Нью-Йорк Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

Хоккей,Артемий Панарин,
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