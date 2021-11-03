Фото русского хоккеиста разгневало американских фанатов

Американских пользователей Twitter возмутил костюм российского хоккеиста Артура Каюмова на Хэллоуин.
Нападающий ярославского «Локомотива» опубликовал в Instagram фото в традиционном арабском одеянии – тунике и арафатке – с автоматом Калашникова в руке.
На снимок обратил внимание пользователь Twitter Брэндон Кэйн.
«Это изображение значит: «все арабы - террористы», «Это фото кричит о культурном присвоении, и оно очень оскорбительно», «Это ужасный стереотип», «Это расизм, суперрасизм», «Тот факт, что люди видят арабскую одежду и пистолет и сразу связывают увиденное с терроризмом, делает этот снимок еще более расистским», - написали пользователи в комментариях к твиту.
После обвинений в расизме Каюмов удалил снимок из Instagram.