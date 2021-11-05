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Две смерти за три дня в словацком клубе. Вице-президент повесился после гибели игрока

Чемпионат.com
1 час назад

Трагическая история из команды «Братислава Кэпиталз» получила очень неприятное продолжение.

Две смерти за три дня в хоккейном клубе. Вице-президент повесился после гибели игрока
Фото: HOCKEYSLOVAKIA.SKHOCKEYSLOVAKIA.SK

Тяжело представить, как сейчас себя чувствуют игроки и сотрудники словацкого клуба «Братислава Кэпиталз». Всего два дня назад, 3 ноября, ушёл из жизни их товарищ по команде, 24-летний Борис Садецки. Нападающий потерял сознание во время матча Австрийской хоккейной лиги с «Дорбирном» 29 октября. Врачи местной больницы несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли помочь молодому хоккеисту.

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Не успела «Братислава» оправиться от одного потрясения, как буквально тут же клуб настигло другое. Вчера стало известно о том, что вице-президент и генеральный директор «Кэпиталз» Душан Пашек-младший, который от лица клуба сообщил о преждевременной кончине Садецки, пропал без вести. А уже сегодня утром он был найден повешенным в своём доме в одном из районов столицы Словакии. Функционеру было всего 36 лет.

Душан был сыном члена Зала славы словацкого хоккея Душана Пашека-старшего, который в 1985 году завоевал золотые медали чемпионата мира в составе сборной Чехословакии, а в 1988-м вместе с Владимиром Крутовым стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Калгари. В середине 90-х Пашек-старший занял президентские посты в братиславском «Словане» и Федерации хоккея Словакии, но в 1998 году застрелился в собственном офисе, оставив шесть предсмертных записок – жене, трём детям, Федерации хоккея Словакии и официальным лицам «Слована», — в которых попросил понять его и извинился за своё решение.

По одной версии, причиной для самоубийства стало неудачное выступление сборной на Олимпийских играх в Нагано. Пашек-старший был ответственен за формирование состава и не пригласил на первый групповой этап нескольких ключевых игроков из НХЛ, посчитав, что словаки и так без проблем займут первое место в квартете с Казахстаном, Италией и Австрией. Однако они набрали всего три очка в трёх матчах и пропустили казахстанцев вперёд, вылетев с турнира. По другой версии, Душан влез в крупные долги из-за азартных игр, но его близкие вскоре после самоубийства рассказали, что он на протяжении нескольких лет страдал от депрессии. Именно она и стала причиной самоубийства, на момент которого Пашеку-старшему было 37 лет.

Экс-игрок КХЛ умер после потери сознания во время матча в возрасте 24 лет

Судьба Душана Пашека-младшего в некоторых моментах повторила судьбу его отца. Он пошёл по стопам Пашека-старшего, связав свою жизнь с хоккеем. Душан был центральным нападающим и трижды выигрывал национальное первенство Словакии – один раз с родным «Слованом» и ещё дважды в составе «Кошице». В 2016 году в возрасте 31 года он завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, а три года спустя вернулся в хоккей, чтобы провести три матча за команду из третьего дивизиона. С 2020 года Душан Пашек-младший был вице-президентом и генеральным директором «Братиславы Кэпиталз».

«Это огромная потеря для словацкого спорта и для всех, кто знал Душана. У него впереди была вся жизнь. Он строил большие планы, как помочь словацкому хоккею. Это был мой лучший друг, и его смерть глубоко поразила меня. Я также хочу выразить искренние соболезнования его ближайшим родственникам», — прокомментировал это трагическое событие президент «Братиславы» Иво Юркович на своей странице в «Фейсбуке».

Хоккей,Борис Садецки,Владимир Крутов,Слован,
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