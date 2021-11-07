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"Каролина" уступила "Флориде" и не смогла повторить рекорд НХЛ

ТАСС
27 минут назад

"Каролина" в гостях со счетом 2:5 проиграла "Флориде" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и не смогла повторить рекорд по количеству побед подряд со старта сезона.

"Каролина" уступила "Флориде" и не смогла повторить рекорд НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Дюклер (3-я и 60-я минуты), Фрэнк Ватрано (11), Антон Лунделл (14), Патрик Хорнквист (16). У "Каролины" отличились Йеспер Фаст (28) и Винсент Трочек (36), забросивший шайбу с передачи россиянина Андрея Свечникова. Российский хоккеист набрал очки в девяти из десяти игр сезона, на его счету семь голов и семь результативных передач. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский не принимал участие в матче из-за травмы.

До матча с "Флоридой" "Каролина" победила во всех девяти матчах сезона. Рекорд НХЛ принадлежит "Торонто", в сезоне-1993/94 канадский клуб стартовал с десяти побед подряд. В 2006 году это достижение повторил "Баффало".

"Королина" с 18 очками в десяти играх возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Флорида" за 11 матчей набрала 21 очко и занимает первую строчку в таблице Атлантического дивизиона.

Хоккей,Энтони Дюклер,Андрей Свечников,Фрэнк Ватрано,Сергей Бобровский,
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