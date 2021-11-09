«Твиттер» «Вашингтона» вспомнил голевые передачи Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3. Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». В этой встрече нападающий Александр Овечкин отметился 600-й результативной передачей в НХЛ. «Твиттер» «Вашингтона» вспомнил его 600 передач.