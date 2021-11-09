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«Твиттер» «Вашингтона» вспомнил голевые передачи Овечкина

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3. Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». В этой встрече нападающий Александр Овечкин отметился 600-й результативной передачей в НХЛ. «Твиттер» «Вашингтона» вспомнил его 600 передач.

«Твиттер» «Вашингтона» вспомнил голевые передачи Овечкина
Фото: ТАССТАСС

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. 36-летний капитан «Кэпиталз» стал вторым игроком в истории клуба с 600 передачами в Национальной хоккейной лиге. Первое место по данному показателю занимает шведский форвард Никлас Бекстрём, сделавший 722 голевые передачи.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 16 очков.

Хоккей,Александр Овечкин,
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