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21-летний российский хоккеист умер из-за травмы

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Бывший нападающий МХК «Липецк» Андрей Болтов умер из-за травмы позвоночника. Об этом сообщается на странице команды во «ВКонтакте».

21-летний российский хоккеист умер из-за травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21-летний россиянин боролся с последствиями повреждения позвоночника. В начале осени «Липецк» инициировал сбор средств на лечение бывшего хоккеиста.

«МХК Липецк» во «ВКонтакте»

Болтов присоединился к клубу в 2018 году. Всего в составе «Липецка» он провел 85 матчей. На его счету 44 очка (18 заброшенных шайб и 26 результативных передач). Болтов — воспитанник магнитогорского «Металлурга».

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Хоккей,Металлург,
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