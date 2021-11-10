Знарок покинул расположение сборной из-за болезни

Член тренерского штаба сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение национальной команды в Хельсинки из-за болезни, сообщает «РИА Новости».
По прилету в Финляндию он почувствовал недомогание. У Знарка выявили симптомы ОРВИ. Сразу после этого тренер принял решение вернуться на лечение в Санкт-Петербург, работу со сборной он продолжит дистанционно в качестве консультанта.
«Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире! Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи.
Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», — цитирует Знарока «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Отметим, что уже завтра, 11 ноября, сборная России проведет свой первый матч на Кубке Карьяла. Команда встретится с Финляндией. Матч начнется в 19:30. Также 13 и 14 ноября сборная России сыграет со Швецией и Чехией.