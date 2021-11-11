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«Филадельфия» уступила «Торонто», Семёнов в дебютном матче очков не набрал

Чемпионат.com
3 часа назад

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 0:3.

«Филадельфия» уступила «Торонто»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей забивали дважды Вильям Нюландер и Ондржей Каше. Дебютный матч провёл Кирилл Семёнов, который по показателю коэффициента полезности очков не набрал. У россиянина Ивана Проворова коэффициент полезности «-1». В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

Хоккей,Вильям Нюландер,Кирилл Семенов,Иван Проворов,
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