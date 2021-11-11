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Капризов побил рекорд "Миннесоты"

Газета.Ru
2 часа назад

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов быстрее всех в истории своего клуба забросил 30 шайб. Об этом сообщает ESPN Stats & Info в Twitter.

Капризов побил рекорд "Миннесоты"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В матче Национальной хоккейной лиги против "Аризоны" нападающий отметился заброшенной шайбой. Капризову потребовалось 67 матчей для того, чтобы забить 30 голов.

Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику, который достиг данной отметки за 93 игры.

Россиянин был выбран "Миннесотой" в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. 22 сентября 24-летний российских хоккеист подписал пятилетнее соглашение с "Уайлд".

Сумма сделки составила $45 млн.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее Кирилл Капризов побил клубный рекорд результативности среди новичков.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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