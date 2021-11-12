Названа причина смерти 21-летнего российского хоккеиста

Мать воспитанника магнитогорского «Металлурга» и бывшего игрока МХК «Липецк» Андрея Болтова Евгения назвала причину смерти своего сына. Как сообщает «КП», более двух месяцев назад он получил компрессионно-осколочный перелом пятого шейного позвонка, а в ходе реабилитации заболел пневмонией.

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«Трагедия произошла в этом году, в конце августа на озере Смолино. Такие происшествия называют «травмой ныряльщика». Андрей нырнул в воду и сильно ударился головой о камень. Скорая, пятая городская больница», — рассказала мать спортсмена.

Врачи нейрохирурги сразу же провели операцию Болтову и после назначили курс реабилитации, однако в процессе у хоккеиста развилась пневмония.

«Сын её перенёс, но вторую уже не смог. Врачи два с лишним месяца боролись за его жизнь и здоровье. Я им благодарна, они сделали всё, что могли», — подчеркнула Евгения.

Болтова отметила, что это не был коронавирус, а последствие «лежачего» положения.