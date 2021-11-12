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Названа причина смерти 21-летнего российского хоккеиста

Елена Прошина
1 час назад

Мать воспитанника магнитогорского «Металлурга» и бывшего игрока МХК «Липецк» Андрея Болтова Евгения назвала причину смерти своего сына. Как сообщает «КП», более двух месяцев назад он получил компрессионно-осколочный перелом пятого шейного позвонка, а в ходе реабилитации заболел пневмонией.

Названа причина смерти 21-летнего российского хоккеиста
Фото: InstagramInstagram

«Трагедия произошла в этом году, в конце августа на озере Смолино. Такие происшествия называют «травмой ныряльщика». Андрей нырнул в воду и сильно ударился головой о камень. Скорая, пятая городская больница», — рассказала мать спортсмена.

Врачи нейрохирурги сразу же провели операцию Болтову и после назначили курс реабилитации, однако в процессе у хоккеиста развилась пневмония.

«Сын её перенёс, но вторую уже не смог. Врачи два с лишним месяца боролись за его жизнь и здоровье. Я им благодарна, они сделали всё, что могли», — подчеркнула Евгения.

Болтова отметила, что это не был коронавирус, а последствие «лежачего» положения.

Напомним, что Андрей Болтов скончался 10 ноября на 22-ом году жизни. Спортсмен родился в Магнитогорске. Известен по выступлениям за ХК «Дмитров» и МХК «Липецк», в составе которого провёл три сезона. Он сыграл 80 матчей за коллектив и отметился 43 (17 + 26) очками.

Хоккей,Металлург,
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