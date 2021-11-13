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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Советский спорт
1 час назад

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В очередном матче регулярного чемпионата против "Коламбус Блю Джекетс" россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас на Гарнета Хэтэуэя.

Напомним, после этой встречи на счету Овечкина стало 742 гола в НХЛ, и он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На третьей строчке располагается олимпийский чемпион из Чехии Яромир Ягр, у которого 766 шайб.

Второй звездой признан стал форвард "Баффало Сэйбрз" Дилан Казенс, оформивший дубль в матче с "Эдмонтон Ойлерз". Третьей звездой стал нападающий "нефтяников" Леон Драйзайтль, упрочивший свое лидерство в списке снайперов нынешнего сезона после дубля в ворота того же "Баффало".

Хоккей,Леон Драйзайтль,Яромир Ягр,Александр Овечкин,
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