Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
В очередном матче регулярного чемпионата против "Коламбус Блю Джекетс" россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас на Гарнета Хэтэуэя.
Напомним, после этой встречи на счету Овечкина стало 742 гола в НХЛ, и он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На третьей строчке располагается олимпийский чемпион из Чехии Яромир Ягр, у которого 766 шайб.
Второй звездой признан стал форвард "Баффало Сэйбрз" Дилан Казенс, оформивший дубль в матче с "Эдмонтон Ойлерз". Третьей звездой стал нападающий "нефтяников" Леон Драйзайтль, упрочивший свое лидерство в списке снайперов нынешнего сезона после дубля в ворота того же "Баффало".