Овечкину осталось обогнать по голам в НХЛ только троих

Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

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Александр Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне и вышел на единоличное четвертое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги с 742-мя голами, опередив легендарного американца Бретта Халла. «Газета.Ru» рассказывает о новом историческом достижении российского суперфорварда.

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Очередной исторический гол

Александр Овечкин вновь стал главным героем дня в Национальной хоккейной лиге, установив очередное историческое достижение. Забросив свою 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах, он вышел на чистое четвертое место в списке снайперов за всю историю.

Своим голом он даже вызвал недовольство сына обойденного им великого американского форварда и внука другой легенды сильнейшей лиги мира Бобби Халла. Репостнув в своем Twitter видео с голом россиянина, Джуд Халл поставил четыре смайла с опущенным большим пальцем.

Правда, непонятно, на что рассчитывал неудачный в прошлом голкипер. Еще задолго до старта нынешнего сезона было очевидно, что капитан «Вашингтона» точно обойдет его отца, лучшего снайпера НХЛ в истории среди американских игроков.

Сам Халл-средний, кстати, недавно (когда Ови достал его по голам) высказался в том ключе, что россиянин не является в хоккее явлением, в отличие от лучшего снайпера и бомбардира всех времен и народов Уэйна Гретцки.

В то же время с мнением о ограниченности Александра в качестве снайпера не согласился наставник «Детройта» Джефф Блэшилл, заявив, что речь идет о лучшем игроке за всю историю.

При этом «Ред Уингз», несмотря на поражение в поединке с «Кэпиталз», конкретно главную звезду соперника закрыть смогли, не позволив Александру не только отличиться голом (он ограничился результативной передачей), но даже не дали ему ни разу бросить в створ ворот!

Извечный скепсис

«Вашингтону» уже много лет прочат закат и закрытие так называемого «чемпионского окна». На прошлом пике таких разговоров «столичные» взяли и выиграли свой первый в истории Кубок Стэнли.

Перед нынешним сезоном про команду Питера Лавиолетта снова говорил в ключе, что время «Кэпс» ушло, контракты Овечкина и Никласа Бэкстрема не дадут пространства для маневра и развития, а сами главные звезды уже постарели и не способны дать результат.

С карьерой капитана команды происходит примерно то же самое. Александра уже не раз списывали, но, даже переживая не лучшие времена на определенных отрезках, он затем возвращался на свой суперуровень.

Чтобы выиграть-таки заветный Кубок, он даже серьезно изменил режим питания и сбросил несколько килограммов. Помогло очень серьезно.

Перед стартом нынешней кампании разговоров о прямом регрессе Овечкина прямо сейчас не было, так как он просто не давал поводов. Но только ленивый не обсуждал неизбежное старение снайпера, которое должно было привести к снижению результативности и сделать невыполнимой миссию погони за забросившим 894 шайбы Гретцки.

В сезоне-21/22 «Вашингтон» и Овечкин занялись опровержением пессимистичных прогнозов с ходу и пока останавливаться не намерены.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4

К матчу против «Блю Джекетс» команда Лавиолетта подошла с двумя победами подряд, при этом наставник уже в седьмой игре кряду не мог рассчитывать на Ти Джея Оши, в четвертой — на Энтони Манту и во второй — на Ника Дауда.

Ну а игравшие дома «голубые мундиры», серьезно перезагрузившиеся после неудач прошлого сезона, шли на серии из трех викторий и собирались продлить ее.

Пришедший из «Бостона» Шон Куралы уже в дебюте открыл счет, проведя свою первую шайбу за «Коламбус», и имменно на нее с отменной передачи Евгения Кузнецова, 13-й в сезоне, ответил в середине первого периода Овечкин.

В первой части второго периода солировал Гарнет Хэтэуэй, оформивший дубль, причем во втором случае в голевой комбинации снова поучаствовал Александр Великий, отметившийся как второй ассистент.

Но все тот же Куралы и Густав Нюквист всего в течение следующих полутора минут выстрелили дуплетом, поразив ворота Ильи Самсонова дважды за 22 секунды, и перевес гостей был нивелирован.

Этот эмоциональный успех стал для «жакетов» последним в матче. Дальше голов не было долго, но за полторы минуты до финальной сирены Дмитрий Орлов нашел в правом круге вбрасывания Конора Шири, и тот броском, сопровожденным звоном штанги, заставил в четвертый раз за игру капитулировать Йонаса Корписало.

«Вашингтон» одержал восьмую победу в сезоне, набрав очки в 12-ти из 14-ти проведенных встреч, и занимает второе место в Столичном дивизионе, уступая только по проценту набранных баллов «Каролине».

На счету Овечкина 6 (2+4) очков в трех последних играх, а Кузнецов сделал в тех же матчах пять результативных передач.

На счету Самсонова 26 сейвов и победа при добротной игре, несмотря на процент отраженных бросков чуть ниже 90.

Александру Великому теперь остается догнать только трех игроков в списке снайперов, и до идущего на третьем месте чеха Яромира Ягра (766) вполне реально дотянуться уже в нынешней кампании.

Если россиянин не сбавит темпа в результативности, то с Горди Хоу (801) он сможет расправиться ближе к концу следующего сезона, ну а дальше останется только Гретцки.

Гонка бомбардиров

Овечкин в нынешнем сезоне демонстрирует потрясающую форму, причем не только как снайпер, но и в качестве бомбардира, набрав уже 24 (12+12) очка в чемпионате.

При этом даже в гонке снайперов он теперь находится не на первом месте. Недавно его опередил Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». Точным броском против «Коламбуса» россиянин догнал немца, но тот забросил обе шайбы в проигранном «Ойлерз» поединке против «Баффало» (2:3) и вновь оказался впереди.

Именно Драйзайтль возглавляет и список бомбардиров всей лиги с 28 (14+14) очками, а вторым идет его партнер по команде, капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Он сделал голевой пас в матче с «Сэйбрз» и набрал свое 25-е (9+16) очко.