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Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России

Чемпионат.comиещё 2
53 минуты назад

16-летний нападающий сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в ворота Швеции на старте второго периода матча Кубка Карьяла.

16-летний Мичков побил рекорд Овечкина в сборной
Фото:  Пресс-служба ФХР Пресс-служба ФХР

Таким образом, Матвей стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг. Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Артём Галимов сравнял счёт уже на 26-й минуте.

Матч между Россией и Швецией стартовал в 15:00 мск. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.

Хоккей,Артем Галимов,Антон Бенгтссон,Карл Клингберг,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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