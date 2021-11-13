Зайцев исключен из ковид-протокола НХЛ

Российский защитник Никита Зайцев , выступающий за "Оттаву", был исключен из ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Оттавы".

Из-за включения в ковид-протокол Зайцев в пятницу пропустил домашнюю игру команды против "Лос-Анджелеса" (0:2). В этом матче травму получил российский защитник "Оттавы" Артем Зуб, однако он уже принял участие в утренней тренировке команды. В следующем матче "Оттава" примет на своем льду "Питтсбург", встреча состоится в ночь с 13 на 14 ноября.