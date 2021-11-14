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Два гола Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Коламбус" в матче НХЛ

ТАСС
1 час назад

"Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3 обыграл "Коламбус" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Два гола помогли "Рейнджерс" победить "Коламбус" в матче НХЛ
Фото: © AP Photo/Paul Vernon© AP Photo/Paul Vernon

В составе "Рейнджерс" отличились российский форвард Артемий Панарин (18-я и 29-я минуты), Крис Крайдер (28, 41) и Джейкоб Труба (29). У хозяев шайбы забросили Якуб Ворачек (9), Эрик Робинсон (27) и Александр Тексье (54). Во втором периоде "Рейнджерс" забросили три шайбы за 63 секунды. Последний раз игроки команды из Нью-Йорка быстрее отличились трижды в матче регулярного чемпионата в 1993 году (1 минута).

На счету Панарина 15 очков (4 гола + 11 передач) в 14 матчах сезона. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок. В третьем периоде он покинул лед из-за повреждения, его заменил Александр Георгиев, отразивший два броска из двух.

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отметился результативной передачей. В активе россиянина 6 очков (0+6) в 12 матчах. Его партнер по команде форвард Егор Чинахов не отметились результативными действиями.

"Рейнджерс" занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 19 очков в 14 матчах, "Коламбус" идет шестым (14 очков в 12 матчах). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 15 ноября дома против "Нью-Джерси", "Коламбус" на следующий день примет "Детройт".

Хоккей,Эрик Робинсон,Крис Крайдер,Игорь Шестеркин,Якуб Ворачек,Владислав Гавриков,Александр Георгиев,Артемий Панарин,
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