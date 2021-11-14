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Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ

Газета.Ru
1 час назад

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 24-е место по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян.

Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ
Фото: APAP

В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» нападающий оформил дубль. Теперь в его карьере 169 заброшенных шайб в 447 матчах.

По этому показателю Панарин догнал экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Игоря Ларионова. При этом хоккеист «Рейнджерс» сыграл на 474 матча меньше.

Первым клубом Панарина в НХЛ был «Чикаго Блэкхокс», который в дальнейшем обменял игрока в «Коламбус Блю Джекетс». С сезона-2019/20 российский форвард является игроком «Рейнджерс».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 14 матчах, в которых набрал 15 (4+11) очков.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блюз Джекетс».

36-летний форвард записал на свой счет гол и результативную передачу, доведя таким образом общее число голевых пасов до 602-х. У экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка всего за карьеру в НХЛ отдал 604 голевые передачи.

Хоккей,Игорь Ларионов,Артемий Панарин,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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