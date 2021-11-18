Порнозвезда решила прославить российский хоккей

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что удивлен и возмущен возможным сотрудничеством российской порнозвезды Евы Эльфи с омским «Авангардом».
«Последняя хоккейная новость, которая меня удивила? Порнозвезда хочет стать лицом "Авангарда". Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся, не знаю», — сказал Леонтьев.
Ранее Ева Эльфи (Юлия Романова) заявила о готовности популяризировать «Авангард», сделав откровенную фотосессию в нижнем белье с символикой клуба.
Девушка сама родом из Омска и часто бывала на матчах команды. Эльфи уже снималась для итальянского ФК «Венеция».