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Порнозвезда решила прославить российский хоккей

Елена Прошина
15 минут назад

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что удивлен и возмущен возможным сотрудничеством российской порнозвезды Евы Эльфи с омским «Авангардом».

Порнозвезда решила прославить российский хоккей
Фото: Instagram Евы ЭльфиInstagram Евы Эльфи

«Последняя хоккейная новость, которая меня удивила? Порнозвезда хочет стать лицом "Авангарда". Не удивлюсь, если в итоге и станет. Куда мы катимся, не знаю», — сказал Леонтьев.

Ранее Ева Эльфи (Юлия Романова) заявила о готовности популяризировать «Авангард», сделав откровенную фотосессию в нижнем белье с символикой клуба.

Девушка сама родом из Омска и часто бывала на матчах команды. Эльфи уже снималась для итальянского ФК «Венеция».

Хоккей,Олег Леонтьев,ХК Авангард,
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