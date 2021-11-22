Причины серии поражений СКА: Что будет дальше с клубом в КХЛ

Армейцы неожиданно проиграли шесть матчей подряд и отдали лидерство в Западной конференции.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Без серий поражений не обходится никто

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Поражение в армейском дерби стало для СКА шестым подряд. Это ожидаемо вызвало волну критики в адрес игроков и тренерского штаба. И, конечно, требований немедленных перемен.

Безусловно, шесть поражений подряд, что стало для питерской команды клубным антирекордом, — форс-мажор. После этой серии СКА с 39 очками опустился с первого на пятое место Запада. Следом «Локомотив», да и «Спартак» с минским «Динамо» недалеко. А дальше – уже заветная черта плей-офф. В последний раз СКА побеждал ещё в октябре – 29-го числа в гостях московское «Динамо». Все это плохо для питерцев, но отнюдь не трагично. Ни один топ-клуб не избежал локальных провалов, из которых с честью выбирался.

Самый показательный пример в этом отношении – московское «Динамо» Олега Знарка образца сезона-2010/2011. Если помните, там было целых 11 поражений подряд, начались перформансы от болельщиков на тему «Не позорьте наше имя». Вспомнились слова Знарка после того, как бело-голубые прервали-таки кошмарную серию. Он сказал, что руководство всё это время поддерживало его, и, в свою очередь, припомнил высказывание мэтра Игоря Дмитриева: «После 11 поражений мне уже ничего не страшно». Кстати, тот декабрьско-январский провал не помешал «Динамо» выиграть свой дивизион и занять, соответственно, второе место в конференции. Да, потом было поражение от рижан в первом раунде плей-офф, но и затем – два Кубка Гагарина подряд.

Можно вспомнить произошедшие в разные годы 9 поражений «Авангарда», 8 – ЦСКА, 14 – «Автомобилиста». Да и в этом сезоне фавориты не избежали проблем.

Отнюдь не блестяще складывались дела в начале этого сезона у «Авангарда», который дважды выдавал трёхматчевые серии поражений, у того же ЦСКА, который умудрялся проигрывать «Куньлуню» и пропускать пять шайб от «Амура». Случались провалы и у «Ак Барса». У каждой из этих неудач свои причины, однако они не влияют на главное. Класс и потенциал этих команд остаётся неизменно высоким. И шесть поражений СКА вряд ли означают, что питерский клуб перешёл в разряд середняков.

Причины

Если говорить о причинах «чёрного ноября» СКА, главная на поверхности. В какой-то момент армейцы были вынуждены обходиться без полноценной первой пятёрки. Микко Лехтонен, Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Игорь Ожиганов – это люди, которые «делают погоду». Не стоит забывать, что вернувшимся в строй после повреждений требуется время для адаптации. Как назло, и соперники у СКА в ноябре были как на подбор: «Магнитка», дважды ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», который в Санкт-Петербург всегда приезжает с настроем достать из себя всё и даже больше.

По ходу сезона СКА пополнялся игроками, вернувшимися из-за океана. Да, наверное, большего сразу ждали от Никиты Гусева. Но дело даже не в адаптации после возвращения, хотя и она играет большую роль. Сформировать вокруг такого игрока звено – тоже задача не из легких, учитывая то, что она должна решаться «без отрыва от производства». И СКА продолжает поиск оптимальных сочетаний. Время на привыкание требуется и Валентину Зыкову, и Александру Волкову. Точно ещё прибавит Лео Комаров. Для него подходящие партнёры значат очень много. Скорее всего, проблема не в физических кондициях, а в том, чтобы новички СКА, у многих из которых не было регулярной практики в последнее время, поймали игровой ритм. Как только это произойдёт – будет и отдача. Их мастерство никуда не делось. Очковый запас позволяет СКА спокойно налаживать командные механизмы к плей-офф.

То же самое происходит и в других командах, в нынешнем чемпионате нет явных лидеров, и это лишь добавляет интерес к нему. Вроде бы заявку на тотальное превосходство сделал не так давно «Металлург», как и его настиг ноябрьский спад – трёхматчевая серия гостевых поражений, а потом и проигрыш дома «Авангарду».

Одним словом – время экспериментов в разгаре, и оно почти каждый день даёт нам возможность видеть новых игроков и новые сочетания. Если говорить о СКА, то к следующему матчу с «Нефтехимиком» в основу вызван Матвей Мичков. Парень, переписавший книгу рекордов в сборной и заставивший говорить о себе в Европе, однозначно привнесёт свежести в игру команды Валерия Брагина. Мичков «в огне», он рвёт и мечет в МХЛ, забрасывая по пять шайб за матч. Очевидно, пришла пора проявлять себя и в КХЛ. Матвей это может – дубль уже в третьей игре в лиге – тому подтверждение. А ведь, помимо клубных, у Мичкова и Ко есть и другие, не менее важные задачи. Игрокам системы СКА предстоит бороться за попадание в состав сборной на молодёжный чемпионат мира. И это, кстати, тоже забота тренерского штаба клуба.