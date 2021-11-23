Российский хоккеист забросил первые две шайбы в сезоне НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над "Баффало Сэйбрз" со счетом 7:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Рославик (дубль), Оливер Бьоркстранд, Макс Доми и Шон Куралли.

Также защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отметился дублем. Россиянин забил первые два гола в нынешнем сезоне НХЛ. Кроме того, на его счету семь результативных передач. За "Баффало" забили Тэйг Томпсон (дубль), Земгус Гиргенсонс и Дилан Козенс. Таким образом, после 16 сыгранных матчей "Коламбус" располагается на седьмой позиции в Восточной конференции, набрав 20 очков. "Баффало" в 18 матчах набрало 16 баллов и занимает 13-ю строчку. НХЛ.