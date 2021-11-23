Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Российский хоккеист забросил первые две шайбы в сезоне НХЛ

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

"Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над "Баффало Сэйбрз" со счетом 7:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Рославик (дубль), Оливер Бьоркстранд, Макс Доми и Шон Куралли.

Российский хоккеист забросил первые две шайбы в сезоне НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков отметился дублем. Россиянин забил первые два гола в нынешнем сезоне НХЛ. Кроме того, на его счету семь результативных передач. За "Баффало" забили Тэйг Томпсон (дубль), Земгус Гиргенсонс и Дилан Козенс. Таким образом, после 16 сыгранных матчей "Коламбус" располагается на седьмой позиции в Восточной конференции, набрав 20 очков. "Баффало" в 18 матчах набрало 16 баллов и занимает 13-ю строчку. НХЛ.

Регулярный чемпионат"Баффало Сэйбрз" — "Коламбус Блю Джэкетс" — 4:7 Голы: Томпсон, 3:38, 29:55 (бол.). Гиргенсонс, 19:59 (бол.). Козенс, 24:44. — Рословик, 8:23, 14:04. Бьоркстранд, 20:24. Доми, 20:55. Гавриков, 23:41, 59:15. Курали, 59:50. Ранее НХЛ на официальном сайте объявила имена трех звезд прошедшей игровой недели.

Хоккей,Макс Доми,Владислав Гавриков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители