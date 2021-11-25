Овечкин оформил хет-трик из ассистов в игре НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

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36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх текущего сезона.

Защитник хозяев Дмитрий Орлов, помимо заброшенной шайбы записал на свой счёт и результативную передачу, у него уже 10 (3+7) очков в этом сезоне.