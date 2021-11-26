Наставник "Каролины" раскритиковал Свечникова за драку

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Род Бриндамор раскритиковал форварда Андрея Свечникова за драку в матче с «Сиэтлом» (1:2), передает сайт лиги.
«Это было не лучшее решение, потому что такое удаление выводит нашего лидера из игры. Я не знаю, как удаление схватил Славин, но это привело к голу в наши ворота», — сказал Бриндамор.
В августе Свечников заключил с «Каролиной» новое соглашение, рассчитанное на восемь лет. В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 11 игр и 8 (2+6) очков в плей-офф.
Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил две шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), которые стали для российского хоккеиста 60-й и 61-й в составе команды.