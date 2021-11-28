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Сразу три россиянина были признаны звездами матча в НХЛ

Газета.Ruиещё 8
50 минут назад

В Сент-Луисе состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой "Сент-Луис Блюз" принимал "Коламбус Блю Джекетс". Звездами матча были признаны российские нападающие хозяев.

Сразу три россиянина были признаны звездами матча в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:3. Лучшим игроком был признан российский нападающий Павел Бучневич. 26-летний игрок оформил дуль и сделал результативную передачу. В тройку лучших игроков матча также вошли россияне Иван Барбашев, который забросил две шайбы, и Владимир Тарасенко, сделавший три результативные передачи.

Вся тройка игроков выступает за "Сент-Луис". Помимо россиян в победу "Блюз" внесли вклад Джордан Кайру и Джастин Фолк, забившие по одной шайбе. После 21-го матча "Сент-Луис" занимает вторую строчку в Западной конференции, имея в своем активе 25 очков. Следующую игру они проведут 1 декабря против "Тампа-Бэй Лайтнинг", в составе которой выступают сразу трое россиян. Это вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Ранее американский журналист Дэн Розен выразил мнение, что у сборной России на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине будет самая надежная вратарская бригада среди всех команд-участниц.

Хоккей,Дэн Розен,Джастин Фолк,Михаил Сергачев,Иван Барбашев,Павел Бучневич,Владимир Тарасенко,Никита Кучеров,Андрей Василевский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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