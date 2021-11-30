Губерниев запустил флешмоб в поддержку Панарина

В матче против «Бостона» Панарин бросил перчатку в сторону канадца Брэда Маршанда. Позже Панарин получил за это штраф в размере 5 тысяч долларов. По словам хоккеиста, Маршанд спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России.