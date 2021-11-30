Губерниев запустил флешмоб в поддержку Панарина

Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в поддержку российского хоккеиста Артемия Панарина, выступающего в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс».
В матче против «Бостона» Панарин бросил перчатку в сторону канадца Брэда Маршанда. Позже Панарин получил за это штраф в размере 5 тысяч долларов. По словам хоккеиста, Маршанд спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России.
В своем Instagram Губерниев Губерниев опубликовал видео, в котором рассказал об инциденте и призвал пользователей поддержать хоккеиста.
«А я, друзья, объявляю флешмоб #fromRussiawithGlove. Поддержим российский хоккей! Артемия Панарина! Поддержим Россию», — заявил Дмитрий.