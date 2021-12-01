«Важно понимать, что не я все начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну» - поделился мыслями российский хоккеист.