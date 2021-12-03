Крылов о проведении матча в Дубае: «КХЛ практически ничего не потратила»

Когда мы говорили с Геннадием Тимченко о проведении такого матча, то ставили задачу покрыть сумму расходов на игру за счет спонсоров. И сейчас можно сказать, что лига практически ничего не потратила. Дубай – дорогой город, поэтому в программе появилось ледовое шоу, много бизнес-мероприятий», – сказал Крылов.