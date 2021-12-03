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1 час назад

Крылов о проведении матча в Дубае: «КХЛ практически ничего не потратила»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался касательно проведения матча с «Ак Барсом» в Дубае.

Крылов о проведении матча в Дубае: «КХЛ практически ничего не потратила»
Фото: ТАССТАСС

Игра приурочена ко Дню России на «Экспо-2020».

«Я как член совета директоров горд, что КХЛ смогла поучаствовать в продвижении России на международной выставке. Страны здесь показывают тренды развития, а КХЛ – это часть нашей страны. Это самое главное, что мы смогли встроиться в это глобальное международное событие.

Когда мы говорили с Геннадием Тимченко о проведении такого матча, то ставили задачу покрыть сумму расходов на игру за счет спонсоров. И сейчас можно сказать, что лига практически ничего не потратила. Дубай – дорогой город, поэтому в программе появилось ледовое шоу, много бизнес-мероприятий», – сказал Крылов.

Хоккей,Александр Крылов,Геннадий Тимченко,ХК Авангард,
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