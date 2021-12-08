Как Панарин преодолел рубеж в 500 очков в НХЛ

Артемий Панарин оформил дубль и дважды ассистировал партнёрам в матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Чикаго». Форвард выдал самую результативную игру в сезоне и вышел на 6-е место в гонке лучших бомбардиров лиги. Россиянин также преодолел отметку в 500 очков за карьеру и был признан второй звездой игрового дня.

Фото: Reuters Reuters

Артемий Панарин стал одним из главных героев минувшего игрового дня в НХЛ. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал четыре очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс» и помог своему клубу одержать седьмую победу подряд. Игра стала самой результативной для россиянина в этом сезоне. Также форвард преодолев отметку в 500 очков за карьеру.

Видео дня

Совсем недавно Панарин уже встречался со своей первой командой в НХЛ. Тремя днями ранее «Чикаго» гостил на «Мэдисон Сквер Гарден», и россиянин не проявил сочувствия к бывшим одноклубникам. Он принял участие во всех трёх голах «Рейнджерс» — одну шайбу забросил сам и ещё две раздал партнёрам. Ставший победным гол тогда принёс Панарину 499-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

После этого «Рейнджерс» приехали к «Чикаго» сами. Празднование результативного юбилея не заняло у Панарина много времени. В конце первой минуты он вошёл с шайбой в чужую зону, нашёл справа свободного Джейкоба Трубу, а тот мощным броском открыл счёт в матче. На то, чтобы набрать 500 очков, Панарину хватило 457 игр — быстрее с этой задачей из действующих хоккеистов справлялись только Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«Чикаго» смог быстро отыграться и к восьмой минуте даже выйти вперёд, но больше хозяева льда не смогли ни разу огорчить Александра Георгиева, занявшего место Игоря Шестёркина, пока тот восстанавливается после травмы. В начале второго периода «Блэкхоукс» впервые остались в меньшинстве, и это дало возможность Панарину пойти на шестую сотню очков. Пока он дежурил в левом круге вбрасывания, к нему отскочила с пятачка шайба, и россиянин сразу же отправил её в ворота. Этот гол позволил ему догнать Валерия Каменского и разделить 20-е место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.

Следующий эпизод в матче был уже не таким радостным. На 27-й минуте форвард «Чикаго» Джуджхар Хайра принимал шайбу от партнёра и не заметил, как перед ним стеной встал Труба. Канадец рухнул на лёд и больше не мог сам пошевелиться. Он был срочно доставлен в больницу, где всё-таки пришёл в себя и стал разговаривать. Труба же избежал наказания, хотя вскоре «Рейнджерс» всё-таки оказались в меньшинстве из-за удаления Панарина.

Некоторое время игрокам было явно не до хоккея, но в третьем периоде «Рейнджерс» продолжили разрывать оборону хозяев. Очередное удаление позволило гостям выйти вперёд, и снова не обошлось без помощи Панарина — он записался в ассистенты к Крису Крайдеру. За этим голом последовало ещё одно взятие ворот со стороны Кевина Руни.

«Чикаго» был вынужден снять вратаря уже за три с половиной минуты до сирены, но никакой пользы команде это не принесло.

Спустя 20 секунд Панарин смог точно бросить с середины площадки и оформил свой 15-й гол в пустые ворота.

Заодно он набрал 30-е очко за сезон и ненадолго стал пятым бомбардиром в регулярном чемпионате, но вскоре его отодвинул Кирилл Капризов, продолживший свою шестиматчевую результативную серию за «Миннесота Уайлд».

«Рейнджерс» уже вели со счётом 5:2, но не остановились на этом. Баркли Гудроу поставил точку в матче. Благодаря седьмой победе подряд нью-йоркцы поднялись на четвёртое место в Восточной конференции и отстают всего на очко от лидирующих «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифз». Для команды Панарина, проигравшей всего один матч из последних 12, турнирное положение крайне важно, так как в прошлом сезоне пробиться в плей-офф ей не помогла даже высокая результативность россиянина.

Старания форварда, признанного второй звездой дня, отметил главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. Он отметил, что именно Панарин позволил выбраться из ямы, в которую команда угодила в начале регулярного чемпионата.