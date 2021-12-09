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28 минут назад

НХЛ может провести турнир вместо Олимпийских игр в Пекине

НХЛ совместно с Ассоциацией игроков НХЛ может организовать Кубок мира или специальный олимпийский турнир. Об этом сообщил Известный инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet.

НХЛ может провести турнир вместо Олимпийских игр в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, это возможно, если игроки лиги не смогут поехать на Олимпиаду в Пекине в связи с плохой эпидемиологической ситуацией.

Ранее не раз отмечалось, что НХЛ может запретить игрокам участвовать в Играх-2020 из-за сложной обстоновкой в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что сборная России выступит на Олимпийских играх в Пекине под нейтральном флагом. На форме будет надпись olympic athlete of russia.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Хоккей,Эллиот Фридман,СБОРНАЯ РОССИИ,
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