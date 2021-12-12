«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграла «Аризона Койотс».

Игра, которая прошла на льду «Ривер-Арены» в Глендейле, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Пенсильвании.