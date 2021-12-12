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1 час назад

«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграла «Аризона Койотс».

«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче НХЛ
Фото: Reuters © Joe Camporeale-USA TODAY SportsReuters © Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла на льду «Ривер-Арены» в Глендейле, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Пенсильвании.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (2-я, 33-я минуты), Скотт Лотон (26-я), Патрик Браун (32-я), Клод Жиру (48-я). У «Койотс» отличились Джей Бигл (2-я), Ник Шмальц (31-я), Лоусон Круз (52-я).

«Филадельфия» (24 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» (12) идёт на последней строчке Запада.

Ранее сообщалось, что ассисты Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».

Хоккей,Скотт Лотон,Патрик Браун,Лоусон Круз,Джей Бигл,Клод Жиру,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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