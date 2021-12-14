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1 час назад

Немецкого хоккеиста напугала результативность Овечкина

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль поделился впечатлениями от игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Это пугает": Немецкий хоккеист высказался о результатах Овечкина
Фото: ТАССТАСС

«Сколько Ови лет? 36? В таком возрасте он теперь стал еще и распасовщиком? Это, честно говоря, пугает. На что он еще способен?», — отметил хоккеист.

Форвард добавил, что ему доставляет удовольствие наблюдать за результативной игрой россиянина. Драйзайтль также назвал Овечкина лучшей рекламой хоккея.

Немец вместе с партнером по команде Конором Макдэвидом делит лидерство в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. У обоих хоккеистов по 45 очков, но Драйзатль забросил 23 шайбы и сделал 22 паса, а на счету канадца 16 голов и 29 передач.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона. В его активе 44 очка (20 голов и 24 передачи).

Хоккей,Леон Драйзайтль,
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