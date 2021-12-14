Уехавших за границу спортсменов обяжут выплатить компенсацию

Молодых спортсменов в возрасте до 23 лет, перешедших в иностранные клубы, могут обязать платить компенсацию спортивным школам, в которых они учились. Соответствующий законопроект 14 декабря в первом чтении приняли в Госдуме, сообщает «Дума ТВ».
По словам замминистра спорта Андрея Федорова, главной целью документа является «сокращение числа российских спортсменов, уезжающих за рубеж, и снижение финансовых потерь, которые несут спортшколы из-за этого».
В случае одобрения законопроекта на всех этапах, сумму компенсации установят в Минспорте РФ. На сегодняшний день подобные правила действуют только в отдельных видах спорта и регулируются международными федерациями, которые их и ввели. Отмечается, что документ также предусматривает исключение, при котором спортсмена освободят от уплаты компенсации. Им станет отсутствие предложений от российский клубов.
Член Комитета по физической культуре и спорту Евгений Ревенко отметил «крайнюю важность законопроекта для всего российского спорта».
«В первую очередь это кричащая проблема для хоккея. Из России уезжают в год порядка 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года. Речь, по сути, об "охотниках" за начинающими звездами, когда иностранные клубы, пользуясь пробелами в нашем законодательстве, переманивают молодых российских спортсменов за рубеж, не производя при этом никаких компенсационных выплат и трансфертных выплат», — пояснил Ревенко.