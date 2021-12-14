Уехавших за границу спортсменов обяжут выплатить компенсацию

«В первую очередь это кричащая проблема для хоккея. Из России уезжают в год порядка 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года. Речь, по сути, об "охотниках" за начинающими звездами, когда иностранные клубы, пользуясь пробелами в нашем законодательстве, переманивают молодых российских спортсменов за рубеж, не производя при этом никаких компенсационных выплат и трансфертных выплат», — пояснил Ревенко.