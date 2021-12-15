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1 час назад

Российских спортсменов заставят платить за выступления за границей

Госдума одобрила в первом чтении закон, обязывающий отправившихся выступать за границу спортсменов компенсировать затраты государства на их подготовку. Об этом сообщает Znak.com.

Российских спортсменов заставят платить за выступления за границей
Фото: InstagramInstagram

Проект закона подразумевает подобные компенсации для спортсменов, не достигших возраста 23 лет. Порядок и размер выплат должно определять Министерство спорта.

В Госдуме подчеркнули, что цель закона — борьба с охотниками за начинающими звездами. Депутат Евгений Ревенко сообщил, что ежегодно Россию покидают около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года.

Одним из наиболее перспективных российских хоккеистов считается 17-летний нападающий СКА Матвей Мичков. Клуб удерживает игрока от переезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). СКА заключил с форвардом контракт, обязывающий Мичкова оставаться в системе клуба до 2026 года.
Хоккей,Евгений Ревенко,Минспорта,Госдума,
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