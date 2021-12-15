Канада не даст России расслабиться

15 декабря в матче Кубка Первого канала сыграют сборные России и Канады.Супервывеска перед Олимпиадой в Пекине! Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

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Россия - Канада: прогноз и ставки на матч Кубка Первого канала 15 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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15 декабря в Москве на Кубке Первого канала сыграют команды России и Канады. Видеотрансляцию матча онлайн покажет Первый канал. Прямой эфир встречи начнется в 18:30 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает фаворитами хозяев. Поставить на Россию можно с коэффициентом 1.90, это примерно 50% вероятности. Шансы канадцев аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), а на ничью можно сделать ставку за 4.30 (22%).

Эксперты не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.00, а обратный исход идет с коэффициентом 1.80.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 3:3. Сделать ставку на этот исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 13.00.

Россия - Канада: какие делать ставки на игру Кубка Первого канала 15 декабря

Домашний этап Евротура - всегда попытка хозяев собрать и показать болельщикам все лучшее, что есть на сегодня в хоккее. Вот и в этом году сборная России собрала на Кубок Первого канала всех самых-самых. Не считая, конечно, игроков из НХЛ. Руководить командой в матчах домашнего этапа Евротура будет тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым. То есть это последняя прикидка перед Пекином.

Правда, пока непонятно, отпустит ли НХЛ своих игроков на Олимпиаду. Вспышки коронавируса вынуждают боссов лиги переносить матчи и с каждым таким переносом вероятность отказа от участия возрастает. Если мы не увидим нхловцев на Олимпиаде, то состав, вызванный на Кубок Первого канала станет олимпийским.

Россия, конечно, по именам сильнее соперников, но надо понимать, что пока непонятно, в какой хоккей будет играть сборная Жамнова. И матч против канадцев станет отличной лакмусовой бумажкой.

Да, состав у соперников не сказать, что топовый, но есть два аргумента, которые не дадут расслабиться. Во-первых, и в этом составе у канадцев есть игроки из КХЛ, на которых явно стоит обратить внимание. Во-вторых, в плане структуры любой игрок сборной Канады прекрасно понимает, что ему делать на льду. Канада есть Канада, ее стиль практически не меняется. А вот что хочет привить сборной России Алексей Жамнов, нам еще предстоит разгадать.

И все же для сборной России этот матч куда важнее. При своих болельщиках, да еще дебют тренерского штаба. Начать с победы над Канадой, кто бы ни играл в форме этой сборной, это отличный ход. Поставить на победу России в матче с учетом овертайма и серии буллитов в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.53.

А вот пиршества заброшенных шайб ждать, вероятно, не стоит. Все-таки сыгранность команд оставляет желать лучшего. Это будет касаться и бригад большинства. Разрушать будет попроще. Поставить на то, что в матче будет меньше 6 шайб, в БК «Фонбет» можно за 1.80.