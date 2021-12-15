Третьяк высказался о возможном отказе игроков НХЛ от Игр

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможный отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Его цитирует «Матч ТВ».

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«Ждем новостей из НХЛ. Это очень большая проблема. И как она будет решаться — никто не знает», — поделился опасениями Третьяк.

Он заявил, что при отсутствии игроков из НХЛ команда соберется в Новогорске и в первые дни февраля улетит в Китай. При этом специалист отметил, что из-за неопределенности с составом сейчас формируются две возможные команды.

Третьяк назвал основной причиной возможного отказа НХЛ от Олимпиады строгие ковидные ограничения. По правилам Китая, в случае заражения коронавирусом спортсмены должны до 21 дня находиться на карантине.

В октябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде. Это обусловлено возможным обострением ситуации с пандемией коронавируса.