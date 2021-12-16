"Ребята боролись": что говорят о победе РФ над Канадой

«Принципиальный матч — как и любой матч с Канадой. Здорово начали, много эмоций было. Ребята боролись, выкладывались, во втором периоде где-то немножко мы подпросели. Но в третьем обратно вернулись к своей игре. Было много моментов, очень много не забили. Но хорошо, что довели игру до конца, до победы, — рассказал Яковлев «Чемпионату».



— Проще ли играть после коротких сборов? Здесь у нас было буквально два дня. Очень много видео показывали, рассказывали про новую систему, как будем играть. И, в принципе, ошибки, которые сегодня были, — они были от большого желания, ребята очень старались, хотели бороться и выполнять задание. Мне кажется, база и сборы — это пережиток прошлого.



Насколько отличается новая для меня тактика? Наверное, главная особенность для меня как для защитника — то, что мы очень близко стараемся играть и очень рано стараемся навязывать борьбу, встречать, бороться за чужую синюю линию изначально. Наверное, это главная особенность.



Каково быть капитаном? Вчера вечером было у нас собрание. Объявили, назначили. Конечно, это очень значимое для меня событие и очень престижное.



Стараюсь соответствовать. Если хорошо себя проявить на этом турнире — могу поехать на Олимпиаду? Мы об этом не думаем. Нас собрали — это для нас очень значимый всегда турнир, домашний Евротур. И не обращаем внимания на эти новости, мысли, как будет — так будет».