Жена хоккеиста Яшкина разочаровалась в Москве

Жена хоккеиста российского происхождения Дмитрия Яшкина Надия рассказала о своих впечатлениях от жизни в России после возвращения из США. Как сообщает "Лента.ру", она заявила, что жители Москвы — злые и невежливые, а небо над городом — серое.

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«Я по привычке хожу и извиняюсь перед всеми, как все это делают в США. I'm sorry», — рассказала она.

Яшкин известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за московское «Динамо» с 2019-го по 2021-й год. В текущем сезоне хоккеист выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Койотис», в составе которых он успел провести 12 матчей и набрать одно очко. В ноябре Яшкин получил травму, из-за чего ему придется пропустить остаток сезона.