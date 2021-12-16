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1 час назад

Жена хоккеиста Яшкина разочаровалась в Москве после жизни в США

Жена хоккеиста российского происхождения Дмитрия Яшкина Надия рассказала о своих впечатлениях от жизни в России после возвращения из США. Как сообщает "Лента.ру", она заявила, что жители Москвы — злые и невежливые, а небо над городом — серое.

Жена хоккеиста Яшкина разочаровалась в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я по привычке хожу и извиняюсь перед всеми, как все это делают в США. I'm sorry», — рассказала она.

Яшкин известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за московское «Динамо» с 2019-го по 2021-й год. В текущем сезоне хоккеист выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Койотис», в составе которых он успел провести 12 матчей и набрать одно очко. В ноябре Яшкин получил травму, из-за чего ему придется пропустить остаток сезона.

Овечкин единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Напомним, что ранее форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что победа на Олимпийских играх — одна из главных его целей. Ранее, играя за сборную РФ, он трижды становился чемпионом мира, однако на турнир в Риге в 2021 году не смог поехать из-за травм.

Хоккей,Дмитрий Яшкин,Александр Овечкин,Динамо,
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