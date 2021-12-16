Чемпион мира оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

«Считаю, что Ягра можно вообще не брать во внимание, его он точно обойдет. Настоящая цель Овечкина — Гретцки. Если в дальнейшем все пойдет так же, как сейчас, он вполне может претендовать на его рекорд», — добавил Сушинский.