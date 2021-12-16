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48 минут назад

Россия обыграла сборную Швеции в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции со счетом 1:0 в матче Кубка Первого канала

Россия обыграла сборную Швеции в матче Кубка Первого канала
Фото: ТАССТАСС

Игра прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Единственную шайбу в ворота противников на 48-й минуте забросил Вячеслав Войнов, воспользовавшись передачей Никиты Гусева.

Ранее сборная России также обыграла команду Канады со счетом 4:3. В следующем матче, который пройдет 18 декабря, российским хоккеистам предстоит встретиться с чехами. После двух туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице с шестью очками.

Хоккей,Вячеслав Войнов,Никита Гусев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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