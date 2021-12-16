Россия обыграла сборную Швеции в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции со счетом 1:0 в матче Кубка Первого канала

Ранее сборная России также обыграла команду Канады со счетом 4:3. В следующем матче, который пройдет 18 декабря, российским хоккеистам предстоит встретиться с чехами. После двух туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице с шестью очками.