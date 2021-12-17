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1 час назад

"Тампа" обыграла "Оттаву" в матче НХЛ. Василевский отразил 25 бросков

"Тампа" дома со счетом 2:1 победила "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» дома обыграла «Оттаву»
Фото: © AP Photo/Chris O'Meara© AP Photo/Chris O'Meara

В составе "Тампы" отличились Алекс Киллорн (24) и Виктор Хедман (36). У "Оттавы" шайбу забросил Томас Шабо (16).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков и одержал 16-ю победу в 23 матчах текущего сезона, его одноклубник Михаил Сергачев и защитники "Оттавы" Артем Зуб и Никита Зайцев не сумели отличиться, нападающий хозяев Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы.

Василевский одержал 63-ю победу в НХЛ за календарный год (регулярный чемпионат + плей-офф), это лучший результат в истории лиги. По итогам 2021 года россиянин превзошел достижение Марка-Андре Флёри, который в 2009-м выиграл 62 встречи, выступая за "Питтсбург".

"Тампа" одержала вторую победу подряд, клуб занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка в 29 матчах, "Оттава" идет седьмой (19 очков за 27 игр).

Следующий матч "Тампа" проведет 19 декабря в гостях против "Колорадо", "Оттава" в тот же день встретится на выезде с "Филадельфией".

Хоккей,Томас Шабо,Артем Зуб,Михаил Сергачев,Виктор Хедман,Никита Зайцев,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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