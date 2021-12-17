Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
1 час назад

Российский вратарь установил рекорд НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем уникального достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на пятницу, 17 декабря, клуб россиянина со счетом 2:1 обыграл «Оттаву Сенаторс» в матче регулярного чемпионата. Эта победа стала для Василевского 63-й за календарный год, что является рекордом лиги.

Предыдущее достижение в 2009 году установил канадский вратарь «Питтсбург Пингвинс» Марк-Андре Флери. На счету голкипера было 62 победы за год.

В нынешнем сезоне Василевский провел 23 матча. Россиянин одержал 16 побед и в двух матчах оставил свои ворота сухими. Голкипер отразил 92,8 процента бросков.

Хоккей,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители