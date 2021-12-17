Овечкина обогнали в бомбардирской гонке НХЛ

Канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Коламбус Блю Джекетс" (5:2) и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров нынешнего сезона.

Кроме того, немецкий форвард Леон Драйзайтль сделал результативную передачу и набрал 46-е очко в нынешнем розыгрыше. На счету Макдэвида 47 баллов, что позволило ему обогнать российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина (46). Овечкин сместился на третье место. Драйзайтль сравнялся с ним по количеству очков, но опережает по количеству шайб.