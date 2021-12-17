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2 часа назад

Овечкина обогнали в бомбардирской гонке НХЛ

Канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Коламбус Блю Джекетс" (5:2) и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров нынешнего сезона.

Овечкина обогнали в бомбардирской гонке НХЛ
Фото: ReutersReuters

Кроме того, немецкий форвард Леон Драйзайтль сделал результативную передачу и набрал 46-е очко в нынешнем розыгрыше. На счету Макдэвида 47 баллов, что позволило ему обогнать российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина (46). Овечкин сместился на третье место. Драйзайтль сравнялся с ним по количеству очков, но опережает по количеству шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") — 47 очков (16+31)

2. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") — 46 очков (23+23)

3. Александр Овечкин ("Вашингтон") — 46 очков (21+25)

Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер поделился мнением об умении Александра Овечкина отдавать передачи.

Хоккей,Ларс Эллер,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Александр Овечкин,
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