Овечкина обогнали в бомбардирской гонке НХЛ

Канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Коламбус Блю Джекетс" (5:2) и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров нынешнего сезона.
Кроме того, немецкий форвард Леон Драйзайтль сделал результативную передачу и набрал 46-е очко в нынешнем розыгрыше. На счету Макдэвида 47 баллов, что позволило ему обогнать российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина (46). Овечкин сместился на третье место. Драйзайтль сравнялся с ним по количеству очков, но опережает по количеству шайб.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") — 47 очков (16+31)
2. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") — 46 очков (23+23)
3. Александр Овечкин ("Вашингтон") — 46 очков (21+25)
Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер поделился мнением об умении Александра Овечкина отдавать передачи.