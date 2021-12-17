Виктор Сведберг покидает ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА и казахстанский защитник Виктор Сведберг договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Швед, выступающий за сборную Казахстана по хоккею, пополнил ряды армейцев перед началом текущего сезона, перейдя из «Барыса». За ЦСКА Сведберг провел 33 встречи, в которых набрал 3 (2+1) очка.
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