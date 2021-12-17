Виктор Сведберг покидает ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА и казахстанский защитник Виктор Сведберг договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Фото: ТАСС ТАСС

Швед, выступающий за сборную Казахстана по хоккею, пополнил ряды армейцев перед началом текущего сезона, перейдя из «Барыса». За ЦСКА Сведберг провел 33 встречи, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Выбираем лучших футболистов сезона-2021: на очереди – центральная линия

Асу «Зульфикар» Алмабаев: был «братаном», работал на базаре в Алматы, дрался за известность в колледже и участвовал в реалити-шоу