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1 час назад

Третьяк заявил, что сборная России разрывала Чехию на части

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился эмоциями от победы России над Чехией в матче Кубка Первого канала, передает РИА "Новости".

«Разрывали на части»: Третьяк о победе России над Чехией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне очень понравилось то, что все заряжены были. Чешская команда не знала, что делать. Просто разрывали на части их. А столько моментов еще было", - сказал Третьяк.

Хоккей. Кубок Первого каналаРоссия — Чехия 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).Голы: 1:0 — Арсений Грицюк, 00.14;2:0 — Даниил Вовченко (Егор Коршков, Артем Анисимов), 07.31;3:0 — Михаил Григоренко (Никита Гусев, Вадим Шипачев), 14.08;3:1 — Ян Коварж (Михаэль Фролик, Лукаш Клок), 18.18;4:1 — Михаил Григоренко (Никита Гусев, Вадим Шипачев), 37.27;5:1 — Артем Анисимов (Александр Елесин, Алексей Марченко), 39.12;5:2 — Милан Гулаш (Михаэль Шпачек, Якуб Ержабек), 47.36.п

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре национальной команды на Кубке Первого канала.

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