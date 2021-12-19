«Разрывали на части»: Третьяк о победе России над Чехией

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился эмоциями от победы России над Чехией в матче Кубка Первого канала, передает РИА "Новости".
"Мне очень понравилось то, что все заряжены были. Чешская команда не знала, что делать. Просто разрывали на части их. А столько моментов еще было", - сказал Третьяк.
Хоккей. Кубок Первого каналаРоссия — Чехия 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).Голы: 1:0 — Арсений Грицюк, 00.14;2:0 — Даниил Вовченко (Егор Коршков, Артем Анисимов), 07.31;3:0 — Михаил Григоренко (Никита Гусев, Вадим Шипачев), 14.08;3:1 — Ян Коварж (Михаэль Фролик, Лукаш Клок), 18.18;4:1 — Михаил Григоренко (Никита Гусев, Вадим Шипачев), 37.27;5:1 — Артем Анисимов (Александр Елесин, Алексей Марченко), 39.12;5:2 — Милан Гулаш (Михаэль Шпачек, Якуб Ержабек), 47.36.п
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре национальной команды на Кубке Первого канала.