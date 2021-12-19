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1 час назад

Финляндия обыграла Россию и завоевала Кубок Первого канала

Сборная Финляндии выиграла в заключительном матче второго в сезоне этапа Евротура — Кубка «Первого канала», став победителем турнира. Об этом сообщается в Twitter сборной России.

Финляндия обыграла Россию и завоевала Кубок Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финны обыграли россиян со счетом 3:2. В составе сборной России шайбы забросили Артем Минулин (36-я минута) и Вячеслав Войнов (57). У финнов отличился Валттери Мереля (19), а решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен (45, 65), когда сборная России сменила вратаря на полевого игрока.

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена». Предыдущие три матча подряд в домашнем Кубке Первого канала сборная России выиграла.

Хоккей,Сакари Маннинен,Артем Минулин,Вячеслав Войнов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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