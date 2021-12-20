В игре России с Финляндией разгорелся скандал

Финский журналист обвинил Россию в жульничестве из-за заброшенной шайбы

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В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России в овертайме проиграла команде Финляндии со счетом 2:3 и упустила победу на домашнем этапе. Наставник сборной России Алексей Жамнов заявил, что доволен хоккеистами, которые выступили на этапе, а также высказался о спорном голе Вячеслава Войнова и решении снять вратаря в овертайме.

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«Если бы мы были посвежее, нам было бы легче играть против такого оборонительного хоккея. У финнов в последние несколько лет ничего не меняется, мы старались взломать этот барьер. Если посмотреть целиком всю игру, то пытались больше играть в атаку. Что-то получилось, что-то нет. Мы прекрасно понимаем, как против них играть на Олимпиаде», — отметил главный тренер сборной России Алексей Жамнов на послематчевой пресс-конференции.

В поединке России и Финляндии решался победитель турнира. Обе сборные подошли к заключительному матчу без поражений на Кубке, и от результата матча зависел исход турнирного положения. Стоит отметить, что регламент турнира определяет победителя не по количеству набранных баллов, а по его проценту. С этого сезона страны-участницы Еврохоккейтура приняли решение перейти на двухочковую систему, и это привело к тому, что в процентном соотношении перед стартом матча у России и Финляндии было равенство – по 100 процентов. При этом на Кубке российская команда провела на матч больше, а финны сумели обыграть чехов только в серии послематчевых буллитов. Россия на турнире набрала семь очков, однако уступила первое место Финляндии из-за процентного соотношения.

Жамнов отметил, что никакого давления в связи с тем, что российская команда не выиграла домашний этап Евротура, не было.

«Было ли нагнетание, что Кубок не выиграли? Не было ничего. Никто не нагнетает. Я очень доволен всеми кандидатами, кто присутствовал на данном этапе. Ясно, что что-то не получалось, но над этим будем работать», — поделился специалист.

Не обошел стороной тренер и вопрос о вызове в сборную на Олимпиаду в Пекин игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Изначально Лига согласилась отпустить своих хоккеистов на турнир, однако сейчас их присутствие на Играх остается под вопросом из-за вспышки коронавирусной инфекции – уже несколько матчей регулярного чемпионата перенесены. При этом Жамнов отметил, что предпочтения игрокам заокеанской Лиги отдаваться не будет.

«Сколько игроков из этого состава имеют шансы поехать на Олимпиаду в случае участия игроков НХЛ? Понимание уже есть. Все будет зависеть от НХЛ. В данной ситуации я не буду отдавать предпочтение игрокам НХЛ, кто будет сильнее — тот и поедет. У каждого, кто был на КПК, есть шанс. Есть те кандидаты, которых мы не вызвали, но мы следим за ними», — подчеркнул наставник сборной.

В третьем периоде матча случился достаточно спорный эпизод. Защитник Вячеслав Войнов после проведенной комбинации ударил с дальней дистанции по воротам и забросил шайбу. Судья тут же отменил гол, указав на то, что была помеха вратарю. Однако следом последовало несколько минут разбирательств, арбитры смотрели повтор, а Жамнов взял челлендж, чтобы эпизод был перепроверен. В итоге шайба Войнова была засчитана, благодаря чему сборная России смогла сравнять счет. Главный тренер финской команды Юкка Ялонен после этого тоже взял просмотр, недовольный решением арбитра, однако изменено оно не было.

Недовольство исходом эпизода возникло не только на площадке, журналист Пекка Ялонен в своем Twitter после произошедшего обвинил Россию в жульничестве.

«Скандал в Москве из-за того, что России засчитали гол после того, как судьи дважды определили, что была помеха вратарю. Но Россия привыкла жульничать», — написал он.

Жамнов, комментируя гол Войнова, также отметил, что эпизод достаточно спорный, и тренерский штаб понимал, что команда может получить удаление.

«Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, вратарь стоял на линии вратарской. Поэтому здесь такой вопрос. Засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям. Мы понимали, когда брали челлендж, что может быть две минуты», — поделился он.

В овертайме тренерский штаб сборной России принял достаточно спорное решение и снял вратаря. Дважды на площадке оказывался четвертый полевой игрок, однако это привело к тому, что Сакари Маннинен убежал от российской защиты, выходя на пустые ворота. Его сбил Войнов, но по правилам хоккея, если рама в момент такого фола пуста, то назначается не буллит, а засчитывается гол.

«Мы старались держать темп, строить игру на контратаках. Мы хотели выиграть, поэтому сняли вратаря. Но сложилось так. Претензий к игрокам за этот турнир нет», — заявил Жамнов.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что сама идея неплохая, однако в этом поединке она просто не сыграла. Он подчеркнул, что в московском ЦСКА такой трюк помогает выиграть матчи.

«Я всегда говорил и говорю: любая идея или эксперимент, если он приносит успех, поощряется. Но сегодня так получилось, что идея убрать вратаря сыграла против сборной. Но в жизни все бывает», — приводит слова именитого хоккеиста «Чемпионат.com».

После завершения поединка тот же финский журналист в резкой форме прокомментировал победу своей команды не только в матче, но и в Кубке Первого канала.

«Россия – большой неудачник. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на ее же земле», — написал Ялонен в Twitter.