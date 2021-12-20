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36 минут назад

«Неудачники»: финский журналист оскорбил проигравших хоккеистов России

Финский журналист Пекка Ялонен по-хамски отреагировал на победу сборной его страны надо командой России в заключительном матче на Кубок Первого канала.

«Неудачники»: в Финляндии оскорбили хоккеистов России
Фото: ТАССТАСС

Ялонен написал в Twitter: «Россияне - неудачники. Финляндия выиграла в Москве и унизила сборную России на ее же земле».

Журналист также прокомментировал момент, когда судьи не засчитали шайбу, заброшенную Кириллом Марченко. Во время броска он заехал коньком во вратарскую зону и задел вратаря. Это противоречит правилам.

«Россия привыкла жульничать», — написал Ялонен.

Подписчики отметили, что, судя по пафосу его заявлений, журналист лично участвовал в игре. Но на поле они почему-то его не заметили. Ирония пользователей не остановила Ялонена.

Ранее "СП" писала, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит свою карьеру в чемпионате Венгрии. 58-летний специалист в ближайшее время возглавит «Ференцварош».

Хоккей,Кирилл Марченко,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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