«Спартак» уступил на выезде СКА в матче КХЛ

Московский «Спартак» в гостях потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды с берегов Невы.

В составе армейского клуба шайбы забросили Антон Бурдасов (17-я и 28-я минуты), Даниил Пыленков (20-я) и Андрей Кузьменко (38-я). У красно-белых отличились Александр Хохлачёв (4-я) и Александр Никишин (40-я).

СКА (56 очков) поднялся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Спартак» (45) занимает седьмое место.