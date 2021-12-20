Финский журналист Пекка Ялонен в грубой манере отреагировал на победу сборной Суоми над командой России в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.
«Россияне — неудачники. Финляндия выиграла в Москве и унизила сборную России на её же земле», — написал Ялонен в Twitter.
Россия 19 декабря уступила Финляндии со счётом 2:3. Команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.
Россия сравняла счет менее чем за четыре минуты до конца основного времени. Незадолго до гола Войнова российский игрок сбил Сятери в районе вратарской, что помешало ему справиться с броском. Судья, который был ближе остальных к моменту, сразу отменил гол. Однако после запроса российских тренеров арбитры засчитали шайбу.
По правилам ИИХФ, гол должен быть отменен, если игрок атакующей команды намеренно совершает контакт с голкипером перед взятием ворот. Главный тренер финнов Юкка Ялонен негодовал после решения арбитров.
Матч перешел в дополнительное время, которое запутало не меньше, чем второй гол России. Овертайм проходил в формате «три на три», но россияне решили заменить вратаря. Сакари Маннинен принес победу, хотя был сбит с ног с нарушением правил. Шайба так и не дошла до линии, но была засчитана, так как Маннинена сбили перед пустыми воротами. Решение россиян заменить вратаря — неожиданное. Этот трюк почти всегда используется, когда команда проигрывает, а не играет вничью.
В третьем периоде россияне пробили Сятери, но Сакари Маннинен улучшил ситуацию, сделав счет 2:1. После эмоции накалились. Менее чем за четыре минуты до конца основного времени Россия сравняла счет броском Вячеслава Войнова. Гол долго просматривали, потому что проехавший перед Сятери российский игрок контактировал с голкипером с нарушением правил.
Финские тренеры раскритиковали засчитанный гол. Юкка Ялонен сказал Иле Урхейлу, что он получил четкое сообщение от видеотренера, что на сто процентов был контакт с вратарем. Развязка овертайма стала еще более неожиданной, когда Маннинен забил победный гол, не доставив шайбу за линию ворот.
Финляндия снова пропустила, когда Россия сыграла в давление в конце третьего периода. В результате классной комбинации Вячеслав Войнов сравнял счет. Гол несколько раз просматривали из-за контакта с голкипером. Судья с игры сразу отменил его. Однако Россия продолжила оспаривать решение. Протест был одобрен после второго просмотра, и решение арбитров вызвало бурю эмоций на финской скамейке.
Гол [Войнова] продлил матч до овертайма, в котором команды играли в формате «три на три». Россияне заменили вратаря в атаке и выпустили на лед четвертого полевого игрока. Тем не менее Гранлунд (в материале допущена ошибка, автор победного гола — Сакари Маннинен. — Прим. «СЭ») убежал к чужим воротам. Гол засчитали, несмотря на то, что шайба не пересекла линию, так как Войнов сбил Гранлунда. Матч завершился победой Финляндии со счетом 3:2. Однако Россия выиграла домашний турнир благодаря лучшему среднему баллу (в СМИ ошиблись в регламенте. — Прим. «СЭ»).
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал второй гол команды в матче Кубка Первого канала с командой Финляндии (2:3, ОТ), который забил защитник Вячеслав Войнов. Шайба вызвала возмущение у финской команды.
«Наш второй гол – спорный момент. Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, вратарь стоял на линии вратарской. Поэтому здесь такой вопрос. Засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям. Мы понимали, когда брали челлендж, что может быть две минуты. Если НХЛ не поедет на Олимпиаду в Пекин, то тренером вратарей будет Сергей Наумов», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил решение тренерского штаба сборной России заменить вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3 ОТ).
«Я уже говорил, что считаю замену вратаря в овертайме на четвёртого полевого авантюрой. И дело не в том, что мы сегодня так пропустили — я в принципе так думаю. Мне непонятно, в чём тут идея. Послушал Жамнова — тот сказал, что команда хотела выиграть. Это понятно, а в игре «три на три» или в серии буллитов этого нельзя сделать? Вот это для меня неясно.
Что касается турнира в целом, то тренерам нужно было посмотреть на игроков, тем более что в текущей ситуации это очень актуально. Четыре матча за пять дней — это очень много, и поэтому сегодня с финнами было очень сложно играть. Мне кажется, Федотов довольно неплохо провёл турнир. Не сказал бы, что кто-то из ребят провалился, так как все сыграли на своём уровне. Но и такого, чтобы кто-то сильно выделился, не было», — приводит слова Вайсфельда AllHockey.Ru.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в четвертом матче Кубка Первого канала с Финляндией (2:3, ОТ).
«Проиграли, но это не главное. Главное, намеченная цель — подготовить второй вариант сборной России к Олимпийским играм — была выполнена. На перспективу попробовать многие варианты. Национальная команда солидно играла весь турнир, но что-то не получилось в последнем матче.
Второй вариант обязательно надо было проработать, а тренерскому штабу нужно было вместе провести время. Это опыт. Да, не совсем тот, на который рассчитывали, но в любом случае это рабочие моменты, из которых в итоге выходит победный результат.
Паниковать не нужно, наоборот — надо проанализировать поражение. До Игр осталось меньше двух месяцев. Тренерскому штабу надо спокойно работать, а хоккеистам понимать, если нхловцы не приезжают, то на них падает вся нагрузка. Россия будет ждать успеха», — приводит слова Фетисова «Чемпионат.com».
Хоккеисты сборной России не смогли четко контролировать шайбу в овертайме матча против команды Финляндии на Кубке Первого канала и закономерно пропустили гол. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
"Игра была интересной, ее надо разбить на несколько частей. В первом периоде команда Финляндии играла в обороне, в откат, и с этим откатом наши нападающие не могли ничего сделать. Второй период был более интересным, наши стали играть более активно, лучше кататься и имели преимущество. В третьем периоде пропустил гол, но потом отыгрались", - сказал Михайлов.
"Что касается пропущенной шайбы в овертайме, то, когда тренеры снимают вратаря, все игроки, которые находятся на поле, должны четко контролировать шайбу, а у них это не получилось, поэтому поражение закономерно", - добавил собеседник агентства.
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев считает, что поражение сборной России от Финляндии будет иметь положительный эффект, потому что россияне не будут испытывать эйфории.
«Я думаю, даже хорошо, что сборная России не выиграла в последнем матче. Теперь у нас не будет эйфории. Ведь все меньше и меньше вариантов, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поедут на Олимпиаду. В таком случае все будут считать нашу сборную главным фаворитом, однако этот матч показал, что та же Финляндия может собрать хорошую команду», — передает слова Гимаева «Рейтинг Букмекеров».
19 декабря сборная России уступила Финляндии в рамках Кубка первого канала со счетом 2:3. До этой встречи национальная команда провела три матча на турнире — против Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2).
Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.
В ближайшие дни будет принято решение об участие игроков НХЛ в Олимпиаде – 2022. Лига может отказаться отпускать хоккеистов в случае ухудшения ситуации из-за ковида.
Игроки НХЛ уже пропускали Олимпиаду – 2018. Тогда победу одержала сборная России, которая в финале оказалась сильнее Германии.