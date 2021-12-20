«Россия воздала честь режиму, убившему миллионы людей»

Реакция финских СМИ на победу их сборной в Кубке Первого канала.

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Вчерашняя встреча сборных России и Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала – 2021 получилась довольно-таки резонансной. Спорный гол Вячеслава Войнова, который помог россиянам перевести игру в дополнительное время и яркая развязка в овертайме, когда тренерский штаб нашей национальной команды решил заменить вратаря на четвёртого полевого, но авантюра закончилась голом Сакари Маннинена, вызвала большое количество обсуждений не только в России, но и, естественно, среди финнов.

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«Многие финны не поверили глазам, увидев сборную России в свитерах СССР»

Вот что писали о матче авторы портала Iltalehti.

«Сборная России удивила решением снять голкипера в овертайме. Счёт был 2:2, а играли в формате «три на три». Такое можно увидеть достаточно редко, пусть это и не является чем-то неслыханным. Однако авантюра не окупилась, и финны выиграли благодаря голу Сакари Маннинена».

«Многие финны не поверили своим глазам, когда увидели, как сборная России выходит на лёд в свитерах с надписью «СССР». Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб был недоволен этим, о чём и написал у себя в «твиттере»: «Я удивлён и расстроен тем, что России разрешили носить свитера с надписью «СССР» на матче Еврохоккейтура с Финляндией. Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей. Воздержусь от других примеров, которые можно почерпнуть из истории. Это агрессивный жест, который не должен проявляться в спорте или где-либо ещё. Победа Финляндии в матче не имеет большого значения. Важно то, что страны в хоккейной семье были жестоко аннексированы этими буквами».

Россия сравняла счёт, когда оставалось меньше четырёх минут до конца основного времени. Вячеслав Войнов пробил Сятери, но этот гол стал горькой пилюлей для финнов. Перед броском Войнова российский игрок вытеснил Сятери из его зоны, что помешало тому отразить шайбу. Находившийся ближе всех к ситуации судья сперва отменил взятие ворот. Однако затем после запроса тренерского штаба России гол всё-таки засчитали.

Свод правил ИИХФ гласит, что гол должен быть отменён, если игрок атакующей команды намеренно или ненамеренно мешает голкиперу повлиять на ситуацию. Главный тренер «львов» Юкка Ялонен был крайне возмущён решением засчитать гол.

Матч перешёл в овертайм, который получился таким же странным, как и второй гол россиян. Дополнительное время проводилось в формате «три на три», но Россия решила снять вратаря. Сакари Маннинен получил возможность убежать к воротам, но был сбит не по правилам. Шайба не пересекла линию, но, поскольку Маннинен выбегал на пустые ворота, гол был засчитан.

Решение россиян снять вратаря было неожиданным, поскольку обычно это делается, когда команда проигрывает. Очень часто снятие голкипера заканчивается голом в пустые ворота».

«Азартные игры россиян обернулись для них неприятными последствиями»

«Героями «львов» стали вратарь Харри Сятери, проведший отличный матч, и нападающий Сакари Маннинен, который сделал счёт 2:1, а затем принёс победу благодаря «голу-фантому».

В конце третьего периода эмоции накалились до предела. Меньше чем за четыре минуты до истечения основного времени россияне сравняли счёт благодаря голу Вячеслава Войнова. Гол долго проверяли на видео, поскольку перед Сятери располагался игрок россиян, который совершил блокировку голкипера. Тренеры сборной Финляндии сильно раскритиковали решение засчитать гол.

Овертайм получился ещё более своеобразным благодаря тому, что азартные игры россиян обернулись для них неприятными последствиями, и Маннинен забил победный гол, не забрасывая шайбу в ворота», – пишет сайт Yle.

«В очередной раз увидели российскую справедливость в Москве»

«Решение засчитать второй гол россиян – старый добрый судейский фарс. Перед голом Славы Войнова была очевидная блокировка вратаря. По какой-то причине после долгих просмотров судьи приняли решение засчитать гол. Раздражение Юкки Ялонена в этой ситуации нетрудно понять».

«В воскресенье мы в очередной раз увидели российскую справедливость в Москве. Контакт российского игрока с Сятери был небольшим, но второй гол всё равно должен был быть отменён. Арбитр сделал несколько звонков «наверх», после чего неожиданно решил, что гол следует засчитать. Гротескная реакция Юкки Ялонена говорит сама за себя».

«Московский ЦСКА в этом сезоне удивляет оппонентов, снимая вратаря в овертайме при формате «три на три». Россия попыталась повторить этот трюк и сыграть в «превосходство» с Финляндией. Это умно и смело, но всегда есть риск получить ответный огонь. Забег Сакари Маннинена решил исход матча», — поделились мнением о матче журналисты Ilta-Sanomat.

«Гол Войнова – скандал, но Россия привыкла жульничать»

Всех коллег по цеху переплюнул журналист Ilta-Sanomat Пекка Ялонен, который выдал целую тираду у себя в «твиттере»: «Скандал в Москве из-за того, что России засчитали гол, хотя судьи дважды определили, что была помеха вратарю. Но Россия привыкла жульничать».

«Россия – большой лузер. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на её же земле», — а это его комментарий сразу после завершения матча.